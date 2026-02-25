Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента
Дочка ексміністра керує центром для реабілітації військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив дочку ексміністра оборони України Анатолія Гриценка Світлану Гриценко орденом «За заслуги» III ступеня. Колишній політик похизувався нагородою доньки у соцмережах, пише «Главком».
Анатолій Гриценко опублікував скриншот списку нагороджених українців орденом «За заслуги» III ступеня та виділив ім’я своєї доньки Світлани Гриценко. Гриценко зазначена у списку, як керівниця проєктів Recovery та «Повернення».
«Пишаємося тобою, доню! Завдяки зусиллям твоїм і твоєї команди вже понад 50 тис. наших воїнів, покалічених на фронті, змогли отримати гідну допомогу і відновлення, фізичне і ментальне, це надзвичайно необхідна, важлива і моральна справа», – написав Гриценко.
Як відомо, Світлана Гриценко є керівницею проєкту Recovery. Це мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Також Світлана Гриценко має спільний проєкт із Міністерством оборони, що передбачає збільшення масштабів цього центру.
Анатолій Гриценко також хизувався здобутками сина-науковця. Його молодший син Гліб Разумков успішно захистив дисертацію у Стенфордському університеті.
Нагадаємо, ексміністр оборони Гриценко розкритикував західних партнерів. На його думку, західні партнери все частіше поширюють хибний та ризикований меседж. Гриценко порівняв американсько-українські стосунки з війною проти терористів ІДІЛу.
