Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Анатолій Гриценко прокоментував нагороду своєї доньки Світлани
колаж: glavcom.ua

Дочка ексміністра керує центром для реабілітації військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив дочку ексміністра оборони України Анатолія Гриценка Світлану Гриценко орденом «За заслуги» III ступеня. Колишній політик похизувався нагородою доньки у соцмережах, пише «Главком».

Анатолій Гриценко опублікував скриншот списку нагороджених українців орденом «За заслуги» III ступеня та виділив ім’я своєї доньки Світлани Гриценко. Гриценко зазначена у списку, як керівниця проєктів Recovery та «Повернення».

«Пишаємося тобою, доню! Завдяки зусиллям твоїм і твоєї команди вже понад 50 тис. наших воїнів, покалічених на фронті, змогли отримати гідну допомогу і відновлення, фізичне і ментальне, це надзвичайно необхідна, важлива і моральна справа», – написав Гриценко.

фото: Анатолій Гриценко/Facebook

Як відомо, Світлана Гриценко є керівницею проєкту Recovery. Це мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Також Світлана Гриценко має спільний проєкт із Міністерством оборони, що передбачає збільшення масштабів цього центру.

фото: recoveryua

Анатолій Гриценко також хизувався здобутками сина-науковця. Його молодший син Гліб Разумков успішно захистив дисертацію у Стенфордському університеті.

Нагадаємо, ексміністр оборони Гриценко розкритикував західних партнерів. На його думку, західні партнери все частіше поширюють хибний та ризикований меседж. Гриценко порівняв американсько-українські стосунки з війною проти терористів ІДІЛу.

Читайте також:

