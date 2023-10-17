Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся
Ярослав Дубневич подав клопотання про зміну запобіжного заходу
фото з відкритих джерел

Дубневич приєднався до засідання в онлайн-форматі

Нардеп Ярослав Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У Вищому антикорсуді триває засідання у справі народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у привласненні 93,2 млн грн філії «Укрзалізниці».

Зазначається, що Дубневич приєднався до засідання в онлайн-форматі. Депутат заявив, що зараз у лікарні на території України, але повідомити точне місце перебування не захотів.

Обвинувачення виступило проти участі Дубневича через відеозв’язок. Мовляв, він депутат, тому має бути в Києві і може брати участь у засіданні сам. Інформації про те, що Дубневич перетнув кордон у прокурора теж немає. У підсумку суд дозволив Дубневичу провести лише одне сьогоднішнє засідання через відеозв'язок.

На майбутнє суд допустив таку можливість тільки в тому разі, якщо Дубневич підтвердить свою неможливість брати участь з будь-якого іншого приміщення суду.

Дубневич також подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Він просить змінити раніше внесену заставу з 86 млн до 56 млн, різницю перерахувати на підтримку ЗСУ.

Раніше цю справу намагалися закрити, використовуючи «правки Лозового», однак апеляція ВАКС тоді не дозволила це зробити. Втім, самі правки, які були прийняті депутатами попередньої каденції, нинішня влада не горить бажанням зносити і залишає це віконце для злиття справ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн.

Теги: НАБУ розшук лікарня Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом 2013-2018 років нардеп організував «відмивання» частини грошей - 450 млн грн
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
Сьогодні, 13:35
Ярослав Дубневич проводив оборудки у львівських компаніях
Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу
11 жовтня, 10:52
Ярослав Дубневич заявив, що  вважає себе невинуватим, а переслідування – політичним
НАБУ завершило слідство у справі Дубневича
22 квiтня, 2020, 12:06

Кримінал

Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся
Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей
В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
7699
Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
6415
Біженці з України масово переїзджають в одну із скандинавських країн
6160
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту