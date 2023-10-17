Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся

Дубневич приєднався до засідання в онлайн-форматі

Нардеп Ярослав Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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У Вищому антикорсуді триває засідання у справі народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у привласненні 93,2 млн грн філії «Укрзалізниці».

Зазначається, що Дубневич приєднався до засідання в онлайн-форматі. Депутат заявив, що зараз у лікарні на території України, але повідомити точне місце перебування не захотів.

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Обвинувачення виступило проти участі Дубневича через відеозв’язок. Мовляв, він депутат, тому має бути в Києві і може брати участь у засіданні сам. Інформації про те, що Дубневич перетнув кордон у прокурора теж немає. У підсумку суд дозволив Дубневичу провести лише одне сьогоднішнє засідання через відеозв'язок.

На майбутнє суд допустив таку можливість тільки в тому разі, якщо Дубневич підтвердить свою неможливість брати участь з будь-якого іншого приміщення суду.

Дубневич також подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Він просить змінити раніше внесену заставу з 86 млн до 56 млн, різницю перерахувати на підтримку ЗСУ.

Раніше цю справу намагалися закрити, використовуючи «правки Лозового», однак апеляція ВАКС тоді не дозволила це зробити. Втім, самі правки, які були прийняті депутатами попередньої каденції, нинішня влада не горить бажанням зносити і залишає це віконце для злиття справ.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн.