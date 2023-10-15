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Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова

Омельченко: Зупинити накопичення боргів в енергетичній галузі – це лише півсправи

В «Центрі Разумкова» вважають, що Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг треба слідкувати за погашенням боргів в енергетичній галузі. Про це написав директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. 

«Тільки системна увага до фінансових проблем на ринку електроенергії призводить до позитивних зсувів. Лише два засідання парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства змогли зупинити проблему накопичення заборгованостей в енергетиці і навіть почалися невеликі виплати раніше накопичених боргів», – написав він.

Зокрема, «Енергоатом» з вересня почав оплачувати повністю ПСО за пільгові тарифи для населення, навіть з авансуванням платежів. Компанія виплатила 2 мільярди боргу і ще 2 мільярди гривень виплатить до кінця року. Однак у підсумку заборгованість в скоротиться до 17 млрд грн.

«Тут керівництву Енергоатому, а також Міненерго і НКРЕКП варто було б взяти до уваги дії «Укренерго», яке залучає кредит у ЄБРР на 150 млн євро і значну частину цих коштів направить на погашення власних заборгованостей», – написав Омельченко.

Також він додав, що цілком правильним є заклик «Енергоатома» до Регулятора щодо скасування прайс-кепів (цінових обмежень – ред.) на ринку електроенергії напередодні зими. Омельченко додав, що це покращить фінансові розрахунки та взагалі оживить роботу енергетичних підприємств та компаній. «Важливо, щоб профільний Комітет продовжував тримати руку на пульсі і здійснював контроль поточних розрахунків та погашення боргів в ланцюжку Енергоатом-Гарпок-ПУПи-ОСРи-Укренерго-ВДЕ», – наголосив Омельченко.

У підсумку він додав, що зупинити накопичення боргів це лише півсправи, далі треба швидко і фахово шукати шляхи ліквідації проблеми заборгованостей.

«Якщо держава хоче мати енергетику після цієї зими, то уникати вирішення проблеми боргів більше не можна», – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін НКРЕКП тарифи Міненерго Енергоатом Укренерго

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