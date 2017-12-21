Експерт: Система координат «зрада-перемога» — причина багатьох проблем в Україні

В Інституті світової політики наголошують на важливості розвитку в Україні стратегічних комунікацій

В Україні необхідно налагоджувати комунікацію між органами державної влади і суспільством, аби протистояти гібридному втручанню з боку Росії, зокрема під час наступних виборів. Про це у Страсбурзі сказав директор Інституту світової політики Євген Магда. «Ми вже зараз бачимо, що ситуацію намагатимуться всіляко розхитувати різними



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Євген Магда

В Інституті світової політики наголошують на важливості розвитку в Україні стратегічних комунікацій

В Україні необхідно налагоджувати комунікацію між органами державної влади і суспільством, аби протистояти гібридному втручанню з боку Росії, зокрема під час наступних виборів. Про це у Страсбурзі сказав директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Ми вже зараз бачимо, що ситуацію намагатимуться всіляко розхитувати різними способами і перед виборами також. Суспільство вже зараз чутливе, бо чотири роки живе в стані постійного шоку, постійного переживання, проблем, тому дуже потрібні чіткі комунікації між органами державної влади і суспільством. Те, що зараз багато йде мови про стратегічні комунікації та про потребу в них, то зараз це найбільш необхідно», - сказав експерт.

За його словами, чітко полярне сприйняття реальності на кшталт «зрада-перемога» не йде на користь українському суспільству.

«Суспільство, яке живе в системі координат «зрада-перемога», має дуже-дуже багато проблем», - сказав Магда.

Нагадаємо, у понеділок у Страсбурзі презентували книгу директора Інституту світової політики Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для світу», яка описує досвід України у протидії гібридній війні Росії.