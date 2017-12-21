  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Експерт: Система координат «зрада-перемога» — причина багатьох проблем в Україні

    В Інституті світової політики наголошують на важливості розвитку в Україні стратегічних комунікацій
    В Україні необхідно налагоджувати комунікацію між органами державної влади і суспільством, аби протистояти гібридному втручанню з боку Росії, зокрема під час наступних виборів. Про це у Страсбурзі сказав директор Інституту світової політики Євген Магда.  «Ми вже зараз бачимо, що ситуацію намагатимуться всіляко розхитувати різними
    • Сьогодні, 19:01
    • Розсилка
    Євген Магда
    Євген Магда

    В Інституті світової політики наголошують на важливості розвитку в Україні стратегічних комунікацій

    В Україні необхідно налагоджувати комунікацію між органами державної влади і суспільством, аби протистояти гібридному втручанню з боку Росії, зокрема під час наступних виборів. Про це у Страсбурзі сказав директор Інституту світової політики Євген Магда. 

    «Ми вже зараз бачимо, що ситуацію намагатимуться всіляко розхитувати різними способами і перед виборами також. Суспільство вже зараз чутливе, бо чотири роки живе в стані постійного шоку, постійного переживання, проблем, тому дуже потрібні чіткі комунікації між органами державної влади і суспільством. Те, що зараз багато йде мови про стратегічні комунікації та про потребу в них, то зараз це найбільш необхідно», - сказав експерт.

    Читайте також

    За його словами, чітко полярне сприйняття реальності на кшталт «зрада-перемога» не йде на користь українському суспільству.

    «Суспільство, яке живе в системі координат «зрада-перемога», має дуже-дуже багато проблем», - сказав Магда.

    Нагадаємо, у понеділок у Страсбурзі презентували книгу директора Інституту світової політики Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для світу», яка описує досвід України у протидії гібридній війні Росії.

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ