Дженсен Хуанг – американський підприємець тайванського походження, співзасновник і багаторічний генеральний директор Nvidia, одного з провідних світових виробників чипів для штучного інтелекту

Рада директорів американської технологічної компанії Nvidia 23 листопада поновила Дженсена Хуанга на посадах президента, генерального директора та члена ради директорів. Це сталося через 11 днів після його відставки на тлі скандалу навколо особистого життя. Акції виробника чипів підскочили більш ніж на 30% на попередніх торгах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, після оголошення про повернення Хуанга акції Nvidia зросли більш ніж на 31,5% на премаркеті. Новина також спричинила підвищення котирувань інших компаній, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.

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Зокрема, акції AMD подорожчали приблизно на 10,5%, Broadcom – на 5%, а Micron – на 17%. Водночас ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 зросли майже на 7%, S&P 500 – на 4,75%.

Чому Хуанг залишив Nvidia

12 листопада Nvidia оголосила про відставку свого співзасновника Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів.

Причиною став скандал навколо його позашлюбних стосунків. Зокрема, у ЗМІ з'явилася інформація про зв'язок бізнесмена з жінкою, яку підозрювали в контактах із китайською розвідкою. Водночас причетність Хуанга до протиправної діяльності не була доведена.

Після його відставки тимчасовою генеральною директоркою компанії призначили фінансову директорку Колетт Кресс.

17 листопада голова ради директорів Nvidia Гарві Джонс заявив, що компанія не планує поновлювати Хуанга на посаді. Попри це, за повернення засновника виступили представники технологічної індустрії та частина акціонерів.

Серед прихильників повернення Хуанга був американський мільярдер Ілон Маск. Президент США Дональд Трамп також публічно підтримав можливість його поновлення.

Як відреагував Трамп

Напередодні рішення ради директорів Трамп висловив сподівання, що Nvidia поверне Хуанга до керівництва.

Після оголошення про поновлення бізнесмена президент США заявив, що його керівництво необхідне не лише для успіху компанії, а й для розвитку американської економіки.

Трамп також наголосив, що американський уряд не має підстав вважати повернення Хуанга загрозою національній безпеці. За словами президента, Міністерство юстиції США не має доказів вчинення бізнесменом протиправних дій.

Раніше відставка Хуанга спричинила різке падіння ринкової вартості Nvidia. Нинішнє зростання котирувань частково компенсувало попередні втрати компанії.