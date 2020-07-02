У Європарламенті застерегли Зеленського від зловживання судовою системою для політичного переслідування Порошенка
Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії - євродепутати
Депутати Європарламенту – члени неформальної групи друзів європейської України оприлюднили заяву щодо неприпустимості політичного переслідування в Україні. Про це повідомляє «Європейська правда».
Заява оприлюднена 1 липня, коли відбулося засідання Печерського суду у справі проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.
«Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів», - заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.
«Нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкату демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні» - наголошується у заяві.
Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.
«Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії», – заявили євродепутати.
Нагадаємо, 1 липня близько 10 тисяч людей з усіх регіонів України вийшли під стіни Печерського суду, щоб підтримати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.
Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.
10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.
Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.
Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.