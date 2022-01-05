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    Ексшеф столичної поліції пояснив, із чим пов’язані численні помилки копів

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    На думку заступника голови КМДА, чинні патрульні мають суттєво кращий рівень підготовки за колишніх міліціянтів - Ексшеф столичної поліції пояснив, із чим пов’язані численні помилки копів
    На думку заступника голови КМДА, чинні патрульні мають суттєво кращий рівень підготовки за колишніх міліціянтів
    фото: glavcom.ua

    Андрій Крищенко оцінив підготовку нових поліцейських

    Колишній начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, що наразі є заступником голови КМДА, вважає що, попри критику та поодинокі виключення, загальний рівень професійної підготовки українських патрульних поліцейських є досить високим. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

    «Зараз підготовка в академіях патрульної поліції точно не гірша, ніж до реформи в центрах професійної підготовки міліції. Ті ж терміни – 5-6 місяців, потім стажування. В США, до речі в поліцейських академіях терміни ті ж самі. А те, що є якісь помилки, то це ж – люди, а не автомати», – пояснив Крищенко.

    Заступник Кличка нагадав, що робота патрульного пов’язана із високим рівнем стресу та значними навантаженнями, а виконання рутинної роботи впродовж років може призводити до втоми, звикання, проблем з сім’ями особового складу.

    Також фахівець пояснив, що випадки неприйняття судами доказів, зібраних поліцейськими під час розслідувань, є, скоріше, наслідком роботи системи, ніж свідченням непрофесіоналізму поліціянтів.

    «Неприйняття доказів – це ж наслідок роботи системи, коли адвокати працюють, суд оцінює, аби людина не отримала незаслуженого покарання. Таке трапляється у різних системах світу», – підсумував Андрій Крищенко.

    Також заступник голови КМДА припустив, що столиця переманюватиме копів у муніципальну поліцію вищими зарплатами.

    Нагадаємо, інспекція з паркування Києва запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста. Заступник голови КМДА Костянтин Усов продемонстрував документ із реальними заробітними платами інспекторів за грудень. Подекуди виплати там сягають більше 40 тис. грн.

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    Теги: Андрій Крищенко КМДА поліція столиця
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    Ексшеф столичної поліції пояснив, із чим пов’язані численні помилки копів