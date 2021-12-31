Столиця переманюватиме копів у муніципальну поліцію вищими зарплатами

«Люди будуть набиратися туди з тими самими вимогами, як і в поліцію»

Питання створення в столиці України муніципальної поліції наразі все ще перебуває на стадії обговорення, хоча час для впровадження такої правоохоронної структури давно настав. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник голови КМДА, колишній начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

За словами посадовця, відповідний законопроєкт, розроблений столичною владою, досі лежить у Верховній Раді. Згідно з баченням керівництва столиці, нова правоохоронна структура буде безпосередньо підпорядкована муніципалітету, але люди будуть набиратися туди із тими ж вимогами, обмеженнями та правами поліцейського, що і до лав Національної поліції.

Крищенко не виключив, що питання комплектації штату муніципальної поліції може вирішуватися за допомогою «переманювання» кадрів з-поміж патрульних поліцейських із використанням в якості мотивації підвищення рівня грошового забезпечення правоохоронців.

«У нас в муніципальній охороні або навіть паркувальній службі грошове забезпечення зі старту вище, ніж у патрульній поліції. Вважаю, у муніципальної влади більше можливостей підвищити фінансування поліцейських, ніж у центральної», – пояснив посадовець.

При цьому, за словами Крищенка, створення в Києві муніципального правоохоронного органу з поліцейськими функціями дозволить Нацполіції вивільнити людей та ресурси для розв’язання більш масштабних задач.

«Центральна влада бачить задачею поліції боротьбу з наркоторгівлею, організованою злочинністю, системними злочинами, але громадян на місцях турбують такі дрібні речі як нелегальна торгівля, «наливайки» і так далі. І не завжди у керівника поліції з її недокомплектом (влітку в Києві він складав 12–13%) вистачає засобів та ресурсів приділяти увагу всьому. Якщо місцева поліція візьме на себе всі дрібні функції, у Національної поліції вивільняться люди та ресурси для боротьби з більш серйозними злочинами. А «муніципали» візьмуть на себе паркування, дорожні пригоди, складання протоколів», – пояснив Андрій Крищенко.

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