Заступник Кличка розказав, як Київ готується до російської агресії

Триває розгортання бригади територіальної оборони, для цього залучена рекрутингова компанія

У рамках підготовки до можливої повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації керівництво столиці активізувало розгортання бригади територіальної оборони, залучивши до її комплектування рекрутингову компанію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови КМДА, ексголова поліції Києва Андрій Крищенко.

«Вже є сітілайти в метро, готуються відеоролики. Відповідну програму «Захисник Києва» вже підготували, вона остаточно узгоджена і депутати Київради будуть за неї голосувати. До 40 млн грн на 2022 рік виділяється на цю бригаду», – зазначив посадовець.

Андрій Крищенко також пояснив, що бригада територіальної оборони є окремим видом Збройних сил. Частина її особового складу – це військовослужбовці, а частина – резервісти.

«Зараз – активніше, люди пішли. У нас наразі нема остаточних штатів бригади. З 1 січня вона буде розширена – з шести батальйонів стане десять (загалом у бригаді буде до п’яти тис. осіб). 10-14% бригади будуть складати штатні військовослужбовці Збройних сил, які отримають повністю забезпечення в Збройних силах, а всі інші – резервісти, які добровільно підписали контракт зі Збройними силами на проходження служби в резерві. Резервісти будуть проходити навчання один-два рази на тиждень», – пояснив заступник голови КМДА.

За словами Андрія Крищенка, система територіальної оборони працюватиме наступним чином: у випадку початку військових дій резервісти прибуватимуть до своїх бригад і ставатимуть військовослужбовцями Збройних сил.

«Вони вже чітко знають, куди треба прибути, з ким вони будуть служити, в якому підрозділі, на якій посаді», – підсумував Крищенко.

Раніше повідомлялося, що Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.