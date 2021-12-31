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    Зарплати по 40 тис. грн. Столична Інспекція з паркування переманює поліцейських

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    Інспекторам з паркування обіцяють гідну зарплату та вчасні виплати - Зарплати по 40 тис. грн. Столична Інспекція з паркування переманює поліцейських
    Інспекторам з паркування обіцяють гідну зарплату та вчасні виплати
    фото: Інспекція з паркування

    Інспекція з паркування має 50 вакансій

    Інспекція з паркування Києва запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста. Про це написав заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

    За його словами, він дізнався про масові обурення, «тихі» страйки і звільнення поліцейських через невиплату зарплати перед Новим роком.

    «Якщо це правда, Інспекція з паркування пропонує роботу поліцейським, які масово звільняються через невиплату зарплати перед Новим роком. Не можна допустити, щоб якісні кадри, виховані за гроші платників податків, знову покинули службу в Україні та поїхали працювати різноробочими у чергову Польщу», – зазначив Усов.

    Заступник голови КМДА продемонстрував документ із реальними заробітними платами інспекторів за грудень. Подекуди виплати там сягають більше 40 тис. грн.

    «Грудень – особливий місяць, тому перед Новим роком ми забезпечили колективу соціальні виплати, високі премії та всі можливі надбавки. Офіційно», – сказав Усов.

    Він також додав, що свою винагороду інспектори завжди отримують вчасно.

    Заступник голови КМДА розповів, що в перші місяці 2022 року Інспекція сподівається заповнити ще 50 вакансій і запросив усіх зацікавлених дзвонити вже зараз за номерами: +380443666308, +380632483313.

    «Для нас дуже важливо знайти найкращих, найтолковіших людей! Передайте всім хорошим поліцейським, яких знаєте: хлопці, пані, не треба страйків! Просто приходьте працювати в мерію і за будь-яких умов лишайтесь в Україні! Ви тут потрібні!» – наголосив Усов.

    Раніше заступник голови КМДА, колишній начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв’ю «Главкому» не виключив, що питання комплектації штату муніципальної поліції може вирішуватися за допомогою «переманювання» кадрів з-поміж патрульних поліцейських із використанням як мотивації вищого рівня грошового забезпечення.

    Нагадаємо також, що петиція із вимогою підвищити заробітну плату працівникам Національної поліції набрала необхідні 25 тис. підписів.

    Теги: Національна поліція України Київ зарплата парковка
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    Зарплати по 40 тис. грн. Столична Інспекція з паркування переманює поліцейських