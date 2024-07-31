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Електронний та паперовий військово-обліковий документ: Міноборони пояснило, чи є різниця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Електронний та паперовий військово-обліковий документ: Міноборони пояснило, чи є різниця
Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу
фото: з відкритих джерел

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК зчитувати його за допомогою будь-яких засобів, на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+»

Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це йдеться у  роз’ясненні Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.

«Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу», – зазначили у Міноборони.

Там додали, що військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+» та які мають камеру.

Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі.

Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований).

Нагадаємо, уряд України 18 червня ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.

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Теги: мобілізація Міноборони

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