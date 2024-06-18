У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення
Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року
Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.
«Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування», – повідомив Гончаренко.
Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.
Зміни в додатку «Резерв+».
Як раніше повідомляв «Главком», відсьогодні в додатку «Резерв+» з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.
Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. За ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;
- відомості про результати ВЛК;
- відомості про наявність відстрочки чи бронювання;
- військове звання;
- військово-облікова спеціальність;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- відомості про виконання військового обов’язку;
- відомості про військовий облік;
- відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
- дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.
У той же час, через застосунок «Резерв+» не надсилатимуться повістки.
Коментарі — 0