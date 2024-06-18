У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення

Військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року

Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.

«Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування», – повідомив Гончаренко.

Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.

Зміни в додатку «Резерв+».

Як раніше повідомляв «Главком», відсьогодні в додатку «Резерв+» з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. За ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;

відомості про результати ВЛК;

відомості про наявність відстрочки чи бронювання;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

У той же час, через застосунок «Резерв+» не надсилатимуться повістки.