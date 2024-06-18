Головна Країна Політика
search button user button menu button

У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення
Військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу
фото з відкритих джерел

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року

Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.

«Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування», – повідомив Гончаренко.

Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.
Зміни в додатку «Резерв+».

Як раніше повідомляв «Главком», відсьогодні в додатку «Резерв+» з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. За ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;
  • відомості про результати ВЛК;
  • відомості про наявність відстрочки чи бронювання;
  • військове звання;
  • військово-облікова спеціальність;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • відомості про виконання військового обов’язку;
  • відомості про військовий облік;
  • відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
  • дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

У той же час, через застосунок «Резерв+» не надсилатимуться повістки.

Читайте також:

Теги: мобілізація Олексій Гончаренко військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Просто для оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаних не затримують
Які повноваження у працівників ТЦК: нардеп розставив крапки над «і»
10 червня, 09:40
Всі чекають витка «переговорів» на полі бою
Формула «миру», а точніше «заморозки». Що нас чекає
9 червня, 16:01
У «Резерв+» свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов'язаних
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
9 червня, 12:56
Уряд модернізував чинну постанову № 76
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
9 червня, 11:27
Жодних заяв, повідомлень, звернень до Ради щодо зниження мобілізаційного віку не надходило – Стефанчук
Чи збирається Рада знижувати призовний вік? Відповідь Стефанчука
6 червня, 16:11
Країни ЄС самостійно розроблятимуть механізм здійснення виплат українським біженцям
Українцям платитимуть за повернення додому? Що пропонує комітет ПАРЄ
29 травня, 14:36
Наразі виправити дані можна в ТЦК, але у майбутньому така можливість з’явиться і в застосунку
Помилкові дані у «Резерв+»: роз'яснення Міноборони
28 травня, 15:10
За словами глави Мін'юсту, засуджені воюватимуть у штурмових підрозділах
Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
27 травня, 21:22
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
20 травня, 14:00

Політика

Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
Конституційний Суд переніс спецзасідання, на якому мали обрати голову суду – джерело
Конституційний Суд переніс спецзасідання, на якому мали обрати голову суду – джерело
У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення
У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення
Парламент дозволив місцевим радам виділяти гроші на Сили оборони
Парламент дозволив місцевим радам виділяти гроші на Сили оборони
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагентства відновлення
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагентства відновлення
Окупанти заявили про націоналізацію активів Яценюка у Криму: політик відповів
Окупанти заявили про націоналізацію активів Яценюка у Криму: політик відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
31K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
17K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
11K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
7349
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
6629
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua