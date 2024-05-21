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Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+»
Українці зможуть переглядати актуальні вакансії у ЗСУ та подавати заявку в додатку «Резерв+»
фото: Міністерство оборони України/Facebook

У майбутньому військовозобов'язані зможуть подавати заявку на вакансію в ЗСУ прямо з телефону

Міноборони планує у майбутньому додати функцію онлайн-рекрутингу в додаток «Резерв+». Це дозволить військовозобов'язаним подавати заявку на вакансію з телефону, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Ще одним із важливих пунктів щодо «Резерв+» буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних силах України, і подати заявку», – повідомила вона.

За словами Черногоренко, Міноборони має вже 700 тис. осіб, які оновили свої дані через «Резерв+». Вона додала, що ТЦК знадобилися б місяці для того, щоби прийняти таку кількість військовозобов'язаних.

«Саме за таким принципом ми хочемо запустити онлайн рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільше потрібен», – пояснила заступниця міністра.

Черногоренко наголосила, що її команда робить «Резерв+» повноцінним продуктом, який буде супроводжувати військовозобов'язаного весь період, скільки він таким вважатиметься.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

До слова, під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій

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Теги: Міноборони мобілізація застосунок ТЦК

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