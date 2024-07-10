Чи можна вільно пересуватися країною без дозволу ТЦК: рішення суду

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК

Закон не забороняє громадянам вільно пересуватися країною, якщо немає доказів того, що військовозобов'язаний змінював місце проживання під час мобілізації

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а не заборону на пересування територією України. Про це зазначив Шевченківський районний суд Чернівців у рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24., повідомляє «Судово-юридична газета».

Мобілізація в Україні: у чому суть позову

Інцидент стався у Чернівцях ще у травні поточного року. Чоловік звернувся до суду з позовом до територіального центру комплектування і соціальної підтримки про скасування постанови, через яку його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною другою статті 210-1 та за частиною другою статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього наклали штраф розміром 4 250 гривень.

В оскаржуваній постанові йдеться, що 17 квітня 2024 року українець виїхав з місця проживання без дозволу начальника територіального центру комплектування і соціальної підтримки, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Це нібито є порушенням вимоги частини четвертої статті 37 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу». Цього ж дня він відмовився від отримання направлення на проходження військово-лікарські комісії.

«Зі свого боку, чоловік зазначив, що 17.04.2024 його було затримано невстановленими особами у військовій формі та примусово доправлено до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, де він утримувався майже цілий день. Будь-яких протоколів про його затримання не складали. На момент затримання він хворів, що підтверджується консультативним висновком сімейного лікаря від 09.04.2024», – ідеться в повідомленні.

Також є інформація про те, що в період з грудня по лютий фігурант проходив курс оздоровчих процедур з діагнозом міофасціальний больовий синдром.

В оскаржуваній постанові він написав, що не змінював свого місця проживання, а перебував у Чернівецькій області у зв'язку з проходженням лікування і тим самим не порушував законодавства.

Представник територіального центру комплектування і соціальної підтримки зі свого боку звернув увагу суду на другий абзац статті третьої закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Там ідеться про таке: право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно і безперешкодно за власним бажанням пересуватися територією України в будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, що встановлюються законом.

Частиною четвертою статтею 37 закону №2232-XII визначено, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.

Чоловік не мав із собою жодних документів, які підтверджували б його право на виїзд із місця проживання в період воєнного часу, тож його й притягнули до відповідальності.

Вільне пересування Україною: рішення суду

У результаті, детальніше вивчивши справу, суд постановив, що законодавство все ж таки не забороняє громадянам вільно пересуватися країною, відповідно, притягнення позивача до відповідальності є безпідставним, бо немає доказів того, що чоловік дійсно змінював місце проживання.

«Суд вважає, що позивачеві в будь-якому разі необхідно було отримати направлення на ВЛК, а не відмовлятися від його отримання, а надалі, в разі порушення його прав з боку військовослужбовців, оскаржувати їхні дії у вищому за рангом органі або в суді... Відтак, суд позов задовольнив частково, скасував постанову територіального центру комплектування і соціальної підтримки у частині притягнення до адміністративної відповідальності щодо виїзду на лікування без дозволу керівника ТЦК», – ідеться в рішенні суду.

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