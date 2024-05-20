«Резерв+» показує статус розшуку: Міноборони пояснило, що робити

Статус військовозобов’язаного може з’явитися через помилку співробітників ТЦК

Під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Черногоренко зазначила, що є два варіанти дій у такому випадку. Перший – це звернення до служби підтримки, другий – можливість зробити виправлення офлайн через візит до ТЦК. Заступниця міністра додала, що трохи пізніше можливість виправлення буде переведена в автоматичний режим, щоб для уточнення даних людина взагалі не ходила до військкомату.

«Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, де можна буде дистанційно звернутися за виправленням даних, не здійснюючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково», – розповіла Черногоренко.

За словами заступниці міністра, Міноборони розуміє, що у цих випадках може бути людський фактор і оператор (ТЦК) може помилятися. Проте, завдяки тому, що людина побачить, який в неї статус, можна буде ці помилки швидко виправляти.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Міністерство оборони України зазначило, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

До слова, відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.