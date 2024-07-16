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Міноборони повідомило, скільки українців за кордоном оновило свої дані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, скільки українців за кордоном оновило свої дані
По всьому світу українці дуже активно оновлювали дані за допомогою застосунку Резерв+
фото ілюстративне

За кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз

Від 18 травня військово-облікові дані за кордоном оновили 65 тис. українців. Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткінв ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+», – повідомив Лазуткін.

Він зауважив, що за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз.

Як повідомлялося, оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію, для проходження ВЛК громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Такі роз'яснення дала виданню Арміяінформ представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ підполковник юстиції Ірина Гарбуз. 

Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами, пояснила військовослужбовиця. 

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. 

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Теги: Міноборони мобілізація

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