Нідерланди куплять мільйон ударних дронів для України

Нідерланди виділять 20 млн євро на закупівлю безпілотників для України





Нідерланди виділять 20 мільйонів євро на закупівлю одного мільйона безпілотників для України, повідомило міністерство оборони королівства.

«Нідерланди виділять 20 мільйонів євро до спільного фонду нової коаліції дронів. Це дозволить поставити на Україну 1 мільйон так званих ударних дронів з функцією First Person View», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

Як зазначається, мета коаліції – надати Україні один мільйон безпілотників цього типу цього року, а потім розглянути закупівлю інших типів, наприклад, дронів-розвідників.

«Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами, ми підтвердили сьогодні під час саміту НАТО», – прокоментував міністр оборони Рубен Брекельманс.

На даний момент для постачання FPV-дронів Україні зареєструвалося понад 265 компаній, у тому числі 9 голландських. За допомогою коаліції уряд хоче використати інноваційний потенціал голландської промисловості для військової підтримки України, а також для посилення власних збройних сил.

Раніше стало відомо, що влада Нідерландів передасть Україні пересувну криміналістичну лабораторію, заявив глава МЗС європейської країни Каспар Велдкамп. За його словами, вартість апаратури оцінюється приблизно у €6 млн.Рішення було ухвалено після візиту Велдкампа та голови Міноборони Нідерландів Рубена Брекелманса в Україну.