Польща погрожувала Китаю перекрити ключовий експортний маршрут до Європи – Bloomberg

Польща використовує залізничне сполучення Китаю з Європою, щоб «приборкати» Білорусь

Влада Польщі використовувала Китай для тиску на Білорусь з метою уповільнити ескалацію міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

«Під час свого візиту до Пекіна наприкінці червня президент Польщі Анджей Дуда пов'язав питання міграції та транспортування вантажів з Китаю до Європи через територію країни. Зокрема, йшлося про можливе уповільнення процедури прикордонного та митного огляду на пропускному пункті «Малашевича». Це фактично зупинило б транзит вантажів», – пишуть журналісти Bloomberg.

На думку польської влади, Білорусь вже кілька років створює проблеми на кордоні з Польщею, припускаючи до кордону нелегальних мігрантів із азіатських країн. Ситуація стала особливо напруженою, нагадує агентство, у травні цього року, коли польського прикордонника було вбито мігрантом, який намагався перетнути кордон. Після цього польський уряд пообіцяв виділити $2,5 млрд. на зміцнення кордону.

Після того, як Дуда повернувся з Пекіна, пише Bloomberg, кількість незаконних перетинів кордону з боку Білорусі помітно скоротилася. У розмові з кореспондентом агентства міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав, що використання Польщею питання транзиту вантажів «могло зіграти роль» у зниженні незаконних перетинів кордону.

Bloomberg нагадує, що польська активність не залишилася непоміченою у Білорусі. Вже 2 липня про неї заговорив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, наголосивши, що польський президент «просив Сі Цзіньпіна вплинути» на нього. У тому ж виступі Лукашенко заявив, що не «захищатиме ЄС від мігрантів». Проте, за даними польського Міністерства внутрішніх справ, кількість незаконних перетинів кордону з початку червня скоротилася на 70%.

Нагадаємо, у Польщі 1 серпня стартує операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових. Про це завявив глава польського міноборони Владислав Косніяк-Камиш.Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія. Також міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

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