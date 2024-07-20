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У Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до року іспитового терміну
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилявся від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду, пише ТСН.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року чоловіку намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що «має на утриманні дружину, дитину з інвалідністю, та двох малолітніх дітей», а тому відмовився від мобілізації.

Суд встановив, що чоловік працює, є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, сім`ю та трьох дітей на утриманні, двоє з яких є малолітніми та одна дитина з інвалідністю.

У Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку фото 1

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до року іспитового терміну.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Читайте також: Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика
Теги: Львів мобілізація чоловік дитина

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