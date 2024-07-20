У Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до року іспитового терміну

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилявся від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду, пише ТСН.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року чоловіку намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що «має на утриманні дружину, дитину з інвалідністю, та двох малолітніх дітей», а тому відмовився від мобілізації.

Суд встановив, що чоловік працює, є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, сім`ю та трьох дітей на утриманні, двоє з яких є малолітніми та одна дитина з інвалідністю.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до року іспитового терміну.

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