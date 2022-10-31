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Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
З появою світла не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади
фото ілюстративне

На час стабілізаційного відключення електроенергії від'єднайте від мережі всі енергоємні прилади

Не поспішайте одразу користуватись всіма наявними в квартирі потужними електроприладами. Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

На час стабілізаційного відключення електроенергії від'єднайте від мережі всі енергоємні прилади (пральні машини, чайники, бойлери, електроплити тощо) та вимкніть світло в приміщеннях, якими не користуєтесь. 

З появою світла не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. Користуйтеся ними почергово. Скористались одним – висунули, тоді під'єднали інший. Якщо енергоємні прилади мають таймер, то варто скористатись цим. Запрограмуйте їх включення в роботу у нічний час з 00:00 до 06:00 ранку.

Вмикайте електродвигуни та помпові станції через 20-30 хвилин після появи електроенергії. Ці прилади дають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску.  

Утримайтесь від використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, офісних центрів. Воно створює високе одночасне навантаження на мережі під час увімкнення. 

Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція фото 1

Нагадаємо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: війна електроенергія Україна

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