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Енергетики розповіли, на які проблеми українці скаржаться їм найчастіше

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Енергетики розповіли, на які проблеми українці скаржаться їм найчастіше
фото з відкритих джерел

Найбільше скарг надходить з Київщини, Дніпропетровщини та Одещини

Невідповідність реальних відключень світла тим графікам відключень, які попередньо повідомляють громадянам, найбільше дратує українців. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Державної інспекція енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

Про це він розповів, відповідаючи на питання ведучої про найпоширеніші скарги наших громадян, які отримують енергетики. «Найпоширенішими скаргами та порушеннями, які виявляються в процесі перевірок, є факти переривання електропостачання під час застосування графіків відключень. Тобто коли перевищуються вимоги, передбачені нормативно-правовими актами саме щодо тривалості відключень», – наголосив Руслан Слободян.

Він додав, що найбільша кількість  скарг надходить з Київської, Одеської областей та з Дніпропетровщини.

«Але це пов'язано також зі складною ситуацією через ракетні атаки - там дійсно складніше розподіляти електроенергію усім споживачам. А от найменше скарг надійшло з Рівненської і Житомирської областей», – сказав голова Державної інспекція енергетичного нагляду.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.  Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Сьогодні, 31 січня, пресслужба «Укренерго» повідомила про те, що в енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання.

Теги: електроенергія Укренерго інспекція

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