Енергетики розповіли, на які проблеми українці скаржаться їм найчастіше

Найбільше скарг надходить з Київщини, Дніпропетровщини та Одещини

Невідповідність реальних відключень світла тим графікам відключень, які попередньо повідомляють громадянам, найбільше дратує українців. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Державної інспекція енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

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Про це він розповів, відповідаючи на питання ведучої про найпоширеніші скарги наших громадян, які отримують енергетики. «Найпоширенішими скаргами та порушеннями, які виявляються в процесі перевірок, є факти переривання електропостачання під час застосування графіків відключень. Тобто коли перевищуються вимоги, передбачені нормативно-правовими актами саме щодо тривалості відключень», – наголосив Руслан Слободян.

Він додав, що найбільша кількість скарг надходить з Київської, Одеської областей та з Дніпропетровщини.

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«Але це пов'язано також зі складною ситуацією через ракетні атаки - там дійсно складніше розподіляти електроенергію усім споживачам. А от найменше скарг надійшло з Рівненської і Житомирської областей», – сказав голова Державної інспекція енергетичного нагляду.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Сьогодні, 31 січня, пресслужба «Укренерго» повідомила про те, що в енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання.