Скандальна стаття Time про Зеленського. Журналісти нагадали про минулі «викриття» автора

Журналіст вийшов з матеріалом в той час, коли в Конгресі США «Азов» хотіли визнати терористичною організацією

Кореспондент журналу Time Саймон Шустер звинувачував полк «Азов»в неонацизмі

У понеділок, 30 жовтня, вийшла стаття у Time про президента Володимира Зеленського та війну в Україні, автором якої є Саймон Шустер. Журналістка і директорка Центру досліджень визвольного руху Дарія Гірна розповіла історію, як Саймон Шустер займався маніпуляціями та звинуватив «Азов» нібито у рекрутингу ультраправих націоналістів по всьому світу.

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Дарія Гірна у 2018 році робила репортаж про норвежця Йоахіма Фурхольма, який приїхав до України вступати в ЗСУ. «Норвежець, який хоче в ЗСУ – в 2018-му це ще дуже не типова історія і однозначно варта висвітлення. Ні мотивів, ні бекграунду цього чувака ніхто ще не знав на той момент. За декілька годин після домовленості про інтерв'ю, Фурхольм дзвонить мені з госпіталю і ледь каже, що його побили невідомі і сказали забиратися з країни», – пише Гірна.

Журналістка почала писати всім, кого вона знає серед військових, і отримала відгук від «Азова» в особі Мар’яни Хомерікі, які пустили побитого норвежця до себе в Києві на дві доби. За рік, за словами Гірної, їй зателефонували родичі та розповіли, що про неї йдеться в ефірі Савіка Шустера.

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«Отже, що робить Саймон Шустер в 2019 році. Виходить з величезним матеріалом в Time, якраз коли в Конгресі США «Азов» хотіли, прости Господи, визнавати терористичною організацією. І використовує цю історію, яку ви щойно прочитали, як доказ, що «Азов» нібито рекрутить ультраправих націоналістів з усього світу. І історія з хостом Фурхольма на базі «Азова» – це типу доказ, а вигнали його ніби тому, що «він не мав достатньо досвіду», – пише журналістка.

Гірна зазначила, що Саймон в прямому ефірі «журив» Андрія Білецького за цю історію, і додала, що при цьому не було жодної відповіді на зауваження щодо маніпулятивності матеріалу. «Це не просто якась історія роздування проблеми праворадикалів в Україні. Це схоже на белетристику, а не журналістика факту», – підкреслила Дарія Гірна.

Вона заявила, що можна лише здогадуватись, чого коштувала ця історія бійцям «Азова» вже потім.

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Варто додати, що журналісти вирішили відстежити подальший шлях Йоахіма Фурхольма далі і виявилось, що він сприяв рекрутингу інших іноземців. Зазначається, що він закликав приїхати воювати в Україну праворадикалів зі США, з’являвся в ефірі націоналістичного американського «Радіо Вервольф», де заявляв, що «Нацкорпус» може допомогти громадянам США взяти участь у бойових діях на сході України. Фурхольм розповідав, що це чудова можливість набути бойового досвіду задля використання його пізніше на службі в США.

Норвежець також заявляв: «Україна – це найкраще, що є станом на сьогодні для праворадикалів, аби прийти до влади. Тут ідеальне поєднання поганої економіки, військової ситуації, корумпованої еліти і ЗМІ, яким ніхто не довіряє. Це як чашка Петрі для фашизму, тут ідеальні умови для цього».

Журналісти пишуть, що в Україні воювали щонайменше двоє американців, які були пов’язані з норвежцем. Сам Йоахім Фурхольм при цьому заперечив факт будь-якого «прямого чи непрямого рекрутування» іноземців для війни на сході України.