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Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці
фото з відкритих джерел

Точна кількість загиблих людей наразі невідома

Після того, як солдати ЦАХАЛу увійшли до поселення Кфар-Аза, у кібуці Беері вони побачили жахливі звірства ХАМАСу. Про це інформує видання i24.

Повідомляється, що цілі родини були вбиті у власних домівках разом з дітьми. Терористи вбили багато дітей та немовлят, частину з них знайшли з відрізаними головами.

Іноземну пресу запросили стати свідками злочинів, які вчинили понад 70 озброєних терористів. Солдати продовжують перевіряти кожен будинок через можливе мінування, а журналістам порадили триматися подалі від деяких територій.

«Ви бачите дітей, матерів, батьків у спальнях, їх убили терористи. Це не війна, це не поле битви. Це різанина, це терористична атака. Це те, чого я ніколи в житті не бачив. Це те, що ми уявляли з розповідей наших дідусів, бабусь про погроми в Європі та інших місцях», – розповів ізраїльський генерал-майор Ітай Верув.

Також повідомляється, що точних цифр про те, скільки людей було вбито, поки що немає, оскільки тіла все ще збирають та виносять із будинків.

Нагадаємо, унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Також ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп міг розкрити Росії секрети національної безпеки Ізраїлю, що стало причиною вторгнення ХАМАСу, заявила його племінниця Мері. Вона припустила, що РФ могла поділитись отриманою інформацією з Іраном, а той – з ХАМАСом, що призвело до початку війни.

Теги: ХАМАС Ізраїль журналіст

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