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«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Офіцер Шагра Елі Штерн раніше брав участь у антитерористичних операціях проти ХАМАСу, однак вперше стикнувся з такими жорстокостями

Під час просування до Сектора Гази, з якого бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили терористичну атаку, бійці ізраїльської армії стали свідками по-звірячому вбитих людей, серед яких – жінки й діти. Про це розповів виданню Bild 38-річний офіцер Шагра Елі Штерн.

Офіцер прибув до Ізраїлю з американського міста Чикаго незадовго після атаки ХАМАСу. Спочатку Штерн разом зі своїми товаришами по службі вирушили до Сдерота, міста неподалік від кордону з Сектором Гази. 

«Я був шокований тим, що вони там зробили», – згадував Штерн в інтерв'ю виданню.

Штерн раніше перебував в Лівані під час конфлікту з «Хезболлою» у 2006 році і брав участь у антитерористичних операціях проти ХАМАСу в 2008 і 2014 роках. Однак вперше він стикнувся з такими жорстокостями.

«Це було несамовито. Ми знайшли тіла зв'язаних і розстріляних жінок. Ми також знайшли тіло хлопчика з перерізаним горлом. Він пролежав на сонці десять днів, це було страшне видовище», – каже боєць ЦАХАЛу.

Зараз він разом із товаришами по службі готується до наземної операції в Секторі Гази.

Раніше майор ізраїльського ЦАХАЛу повідомив, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

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Теги: армія військові журналіст Сектор Гази ХАМАС танки

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