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Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ
фото з відкритих джерел

Росіяни поширюють інформацію з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіон

Проросійськими каналами поширюється фейк про нібито відданий наказ евакуювати чиновників з певних населених пунктів Харківської області, щоб посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. Про це пише Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що ворожі TG-канали поширюють фото нібито наказу голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова щодо проведення евакуації керівництва окремих населених пунктів Харківської області. Верифікувавши інформацію в Харківській ОВА, Центр протидії дезінформації повідомив, що наказ є фейковим. Окрім того, в адміністрації зауважили, що за номером 121 В (який вказано у фейковому документі) в ОВА вже існує інше розпорядження.

Водночас оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів «наказуємо» та «поголовний список» не відповідає вимогам ділового мовлення. 

Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ фото 1

«Цей та інші подібні фейки росіяни поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну та накопичити сили для подальшої агресії.

Також повідомлялося, що у мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.

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Теги: Харківщина Центр протидії дезінформації фейк

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