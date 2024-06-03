Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ

Росіяни поширюють інформацію з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіон

Проросійськими каналами поширюється фейк про нібито відданий наказ евакуювати чиновників з певних населених пунктів Харківської області, щоб посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. Про це пише Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що ворожі TG-канали поширюють фото нібито наказу голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова щодо проведення евакуації керівництва окремих населених пунктів Харківської області. Верифікувавши інформацію в Харківській ОВА, Центр протидії дезінформації повідомив, що наказ є фейковим. Окрім того, в адміністрації зауважили, що за номером 121 В (який вказано у фейковому документі) в ОВА вже існує інше розпорядження.

Водночас оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів «наказуємо» та «поголовний список» не відповідає вимогам ділового мовлення.

«Цей та інші подібні фейки росіяни поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну та накопичити сили для подальшої агресії.

Також повідомлялося, що у мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.