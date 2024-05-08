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Росія продовжує «розкручувати» спецоперацію «Майдан-3»: РНБО повідомила деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росія продовжує «розкручувати» спецоперацію «Майдан-3»: РНБО повідомила деталі
Коваленко зауважив, що Росія планує вивести людей на вулицю. Це повністю штучна операція
фото з відкритих джерел

Хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади триватиме протягом усього літа, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

В Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Вона (хвиля дезінформації – «Главком») триватиме протягом усього літа. З'являється купа сторінок у TikTok та канали в Telegram, які закликають виходити на мітинги у 20-х числах травня. Ці канали штучні, зазвичай там по 1-2 відео, які розганяються через російські канали в Telegram. Організатори і творці цих сторінок знаходяться за межами України. Наразі триває протидія створенню інструментів, їх блокування», – зазначив Коваленко.

Він  зауважив, що в ці дні Росія планує вивести людей на вулицю, за що обіцяє платити гроші. «Вони намагатимуться зібрати якусь картинку, там навіть гроші пропонують людям. Щоб вони прийшли на Майдан, постояли, від 100 гривень на годину. Це повністю штучна операція. Задача Росії - зробити картинку, що Зеленський нелегітимний президент, з яким не можна домовлятися у майбутньому», – розповів Коваленко.

Він вважає, що Росія намагатиметься просувати тезу про нелегітимність Зеленського та влади не лише серед української аудиторії, а й серед партнерів Києва на Заході. «Крім того, вони намагаються таким чином зірвати саміт миру, який відбудеться у Швейцарії. Мовляв, навіщо туди їхати, якщо Зеленський нелегітимний», – додав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. 

Читайте також: Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського

Раніше повідомлялося, що російські війська готують ракетні провокації по Україні на Великодні свята. Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко. Крім того, посадовець наголосив на зростанні релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят.

Нагадаємо, пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, який буде мати вигляд пік російської кампанії «Майдан-3» у найближчі місяці. 

За його словами, росіяни готов витратити небачені суми на створеня фейків та поширення пропаганди. Наразі росіяни для просування своїй наративів у мережі Telegram витратили і заклали понад 250 млн доларів.

Теги: РНБО росія гроші Telegram президент блокування дезінфекція фейк

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