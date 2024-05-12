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Державний секретар США прокоментував наступ Росії на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Державний секретар США прокоментував наступ Росії на Харківщині
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе утримати фронт на Харківщині
фото з відкритих джерел

Блінкен заявив, що допомога від США Україні продовжиться

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області. Про це повідомляє CBS.

Блінкен прокоментував наступ РФ на Харківщині, ймовірне збільшення чисельності російських військ та заявив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні «обійшлася недешево». Однак цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Державний секретар зазначив, що США і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.

«Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію (Ред. – фронту) на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію. Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент», – зауважив Блінкен.

Представник США додав, що допомога від його країни продовжиться.

«І якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється», – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: Харків Ентоні Блінкен окупація Україна Харківщина війна ЗСУ США окупанти росія росіяни

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