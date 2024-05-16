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РФ вдарила по селу Вовчанської громади: поранено начальника військової адміністрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ вдарила по селу Вовчанської громади: поранено начальника військової адміністрації
Окупанти поранили начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі
фото: Суспільне

Внаслідок удару по селу Вовчанської громади є п'ятеро постраждалих

Російські загарбники завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Внаслідок удару є п’ятеро постраждалих. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив посадовець, окупанти поранили начальника Вовчанської міської військової адміністрації, двох медиків та двох водіїв.

«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби», – зазначив Синєгубов.

Раніше міністр Клименко повідомив, що окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів.

Також повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. 

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: війна Харківщина окупанти обстріл

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