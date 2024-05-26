Обстріли Харкова: Центр протидії дезінформації назвав головну мету РФ

РФ прагне заморозити війну й окупувати ще більшу кількість українських територій

Обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну та накопичити сили для подальшої агресії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram.

«Росіяни вчора писали дурню про склад зброї в «Епіцентрі» у Харкові. Традиційно для їхніх воєнкорів, навіть відстежується момент спуску наративу і відпрацювання його мережею воєнкорів. Звісно, це брехня. У той же час, ті самі воєнкори розповідають про загиблих на Білгородщині внаслідок ударів», – розповів Коваленко.

За його словами, мета Росії не змінилася, а удари по Харкову є свідомим геноцидом.

«Ключова мета Путіна – знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову – це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій», – пояснив керівник ЦПД.

Він підкреслив, що мета знищення України і приєднання територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.

«Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія – дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї», – додав Коваленко.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. Нині вже відомо про 13 загиблих і понад 40 травмованих.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.