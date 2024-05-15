Сили оборони частково витіснили окупантів із Вовчанська – Генштаб

Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках

Тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях Вовчанська

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Зокрема, дані щодо втрат противника уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Як повідомив Генштаб, від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

«Наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.