Фахівець розповів, як правильно обрати смачні кавун та диню



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При виборі сорту має значення «звідки» кавун

На смак впливає стать кавуна

Через холодну весну сезон кавунів і динь в Україні почався пізно, проте саме у серпні вже можна вибрати найсмачніші і найароматніші баштанні. Як це зробити, розповів херсонський фермер і громадський діяч Віталій Іванков, повідомляє УНН.

«При виборі кавунів... перше – це звук: потрібно постукати. Також сухий хвостик показує на стиглість кавуна і термін збору. Найголовніше – свіжість, хвостик і звук... Це вказує на смак», – розповідає експерт.

На смак також впливає стать кавуна.

«Дівчинка смачніша. Її можна вибрати за плямом, яка знаходиться із протилежного боку від хвостика. Ця точка повинна бути великою і широкою: якщо більше 1,5-2 см – то це «кавуниха». У них більш насичений смак, концентрація смакових і мінеральних речовин, безпосередньо, у самій кавунисі більша. Через те і смак відрізняється», – пояснив Іванків.

Він додав, що при виборі сорту має значення «звідки» кавун. Зупинити свій вибір можна на херсонських або кіровоградських кавунах.

Якщо ж хочеться не переплатити за покупку, експерт рекомендує брати місцеві кавуни і дині, або вирощені у сусідніх областях. У такому випадку націнка за їх доставку не така висока.

«Також кавуни і дині повинні бути не прим’ятими. Диня повинна бути не зеленою, звичайно, колір повинен бути жовтим. Її смак підтверджується запахом. Запах повинен бути «стиглим», він так і називається «запах стиглої дині». За хвостиком ви ніяк не визначите», – зазначив експерт.

Додамо, що після купівлі кавуни і дині можна зберегти надовго у темних і холодних місцях. Оптимальна температура для цього становить +2...+ 3°С. Якщо їх періодично перевертати, баштанні збережуться набагато краще.

Нагадаємо, в Україні різко виросли ціни на помідори. Причина зростання цін на овочі полягає у погіршенні темпів збору у зв’язку з погіршенням погодних умов. За тиждень ціна на томати виросла на 30%.

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