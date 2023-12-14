Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем

Митрополит УПЦ МП Лонгин всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії

У Банченському монастирі УПЦ МП просять молитов за митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара), якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Він також відомий приятельськими відносинами с представниками режиму Віктора Януковича і знімком, де цілується з президентом-утікачем.

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«Стан здоров’я мит. Лонгина Жара погіршився. Просимо святих молитв. Дуже погано з серцем», – йдеться у повідомленні Центру інформації УПЦ.

Раніше священнослужитель, етнічний румун, звинуватив українську владу в тому, що, прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ нібито переслідує румунських священників. Митрополит записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією.

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Митрополит УПЦ МП Лонгин всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, Опозиційний блок. Прихильники Москви, у свою чергу, часто відвідували «володіння» Лонгіна для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгін став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, митрополит перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США.

У листопаді у Герцаївському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Лонгина – його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. Підозру йому оголосили у травні. За інформацією СБУ, під час літургій митрополит зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською» – такі слова можуть розпалювати ворожнечу і знецінювати почуття вірян. Аби підтвердити чи спростувати розпалювання релігійної ворожнечі, проводили лінгвістичну експертизу.

До слова, митрополит Лонгин (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, Герой України, вважає скандальну блогерку Вікторію Кохановську «святою».

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Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».