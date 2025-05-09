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Скільки парафій Московської церкви залишилося на батьківщині Онуфрія. Офіційні дані Чернівецької ОВА

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Скільки парафій Московської церкви залишилося на батьківщині Онуфрія. Офіційні дані Чернівецької ОВА
У 2025 році до ПЦУ перейшов Свято-Духівський кафедральний собор, розташований на вулиці Головній у Чернівцях
фото з відкритих джерел

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

На Буковині після ухвалення закону про заборону Московської церкви лише 30 із 367 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. Такі дані надала Чернівецька обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», із 367 громад у єдності з Московським патріархатом, після ухвалення закону юрисдикцію змінили лише 30 – перейшли до УПЦ/ПЦУ.

Скільки парафій Московської церкви залишилося на батьківщині Онуфрія. Офіційні дані Чернівецької ОВА фото 1

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Як повідомлялося, на Житомирщині за останні два роки до Української православної церкви перейшли 22 релігійні громади Московської церкви. В УПЦ МП залишаються 584 релігійні громади.

Водночас на Львівщині за останній рік до Української православної церкви перейшли три релігійні громади Московської церкви. Зокрема, у Запорізькій області станом на сьогодні жодна з релігійних громад Московської церкви не перейшла до Української православної церкви.

Також на Хмельниччині із серпня 2024 року 20 із 629 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. А в Івано-Франківській області станом на сьогодні немає жодної релігійної громади Московської церкви.

На Херсонщині після ухвалення закону про заборону Московської церкви лише шість релігійних громад перейшли до Української православної церкви. Черкаська ОВА також повідомила, скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ за 2024-2025 роки. 

На Сумщині після ухвалення закону про заборону Московської церкви лише одна релігійна громада перейшла до Української православної церкви. 

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква

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