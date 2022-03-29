Гуманітарні коридори на 29 березня: список маршрутів

На сьогодні погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів

На сьогодні, 29 березня, погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітраного коридиру. Вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість», - заявила Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка

Також у місті Бердянськ працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям

Запорізька область

З міста Мелітополь до міста Запоріжжя. Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул.Алексеева, 12

З міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті. Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14

Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітраною допомогою.

Нагадаємо, 28 березня гуманітарні коридори для евакуації населення не були відкриті. За словами Верещук маршрути не відбулися через можливі провокації з боку окупантів. Як повідомлялося, російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.