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    Гуманітарні коридори на 29 березня: список маршрутів

    Гуманітарні коридори на 29 березня: список маршрутів
    фото з відкритих джерел

    На сьогодні погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів

    На сьогодні, 29 березня, погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    «Зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітраного коридиру. Вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість», - заявила Верещук.

    Донецька область

    З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка

    Також у місті Бердянськ працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям

    Запорізька область

    З міста Мелітополь до міста Запоріжжя. Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул.Алексеева, 12

    З міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті. Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14

    Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітраною допомогою.

    Нагадаємо, 28 березня гуманітарні коридори для евакуації населення не були відкриті. За словами Верещук маршрути не відбулися через можливі провокації з боку окупантів. Як повідомлялося, російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.

    Читайте також: Примусова евакуація: куди звертатися громадянам на окупованих територіях
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Гуманітарні коридори на 29 березня: список маршрутів