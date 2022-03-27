Окупанти насильно вивезли майже 40 тисяч українців

Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч. Про це повідомила Віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За схожою схемою Росія діє на тимчасово окупованій частині Київщини – звідси намагається вивезти силоміць людей до Білорусі.

«Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною. Разом з тим, всіляко перешкоджає евакуації мирних мешканців українським Урядом», – йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Ірини Верещук, Україна «постійно й потужно сигналізує міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські «коридори« є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію«.

Верещук розкритикувала ідею Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити у Ростові-на Дону своє представництво для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями.

«Ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному Хресту вдасться зібрати їх списки», – висловила надію Ірина Верещук.

Вона наголосила, що Україна попри «безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН« продовжить боротьбу за своїх громадян, щоб повернути їх додому.

Як повідомлялося раніше, колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)