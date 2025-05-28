Зоолог назвав тварину, яка найбільше «фонить» у зоні Чорнобильської АЕС

Деякі тварини через особливості свого харчування накопичують значно вищі рівні радіонуклідів, ніж інші мешканці Зони

Український зоолог, еколог та радіоеколог Денис Вишневський, який понад 23 роки присвятив вивченню Чорнобильської зони відчуження та дослідженню впливу радіації на екосистеми та дику природу, повідомив, що деякі тварини через особливості свого харчування накопичують значно вищі рівні радіонуклідів, ніж інші мешканці Зони. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтерв'ю науковця.

За словами фахівця, диким кабанам властивий спосіб харчування, який сприяє накопиченню радіонуклідів у їхньому організмі. Ці тварини активно риють землю, шукаючи їжу. У їхньому раціоні переважають коріння, підземні гриби та личинки, які ростуть або мешкають безпосередньо в ґрунті.

Дикі кабани, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, виявилися тваринами з найвищим рівнем радіаційного забруднення фото: Чорнобильській біосферний заповідник

«Ці радіоактивні елементи осіли саме в ґрунті, тому ті, хто контактує з ним найбільше, як-от кабани, мають вищі показники «фону», – пояснив Денис Вишневський.

Таким чином, через постійну взаємодію з забрудненим ґрунтом, кабани отримують значні концентрації Цезію-137 і Стронцію-90. У порівнянні з іншими мешканцями Зони, які не взаємодіють із ґрунтом так активно, кабани справді демонструють підвищений вміст радіонуклідів у своїх тканинах, хоча зовні це може бути непомітно.

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