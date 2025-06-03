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В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій
Змії, яких чоловік намагався перевезти з Таїланду в Індію
фото: митна служба міста Мумбаї/X

У громадянина Індії вилучили три павукохвості гадюки, п’ять зубчастих листових черепах та 44 індонезійські гадюки

В аеропорту Мумбаї затримали чоловіка, який намагався контрабандою ввезти до Індії 52 рептилії з Таїланду, серед яких 47 були отруйними зміями. Про це повідомила митна служба міста, передає «Главком».

Згідно з інформацією, у громадянина Індії вилучили три павукохвості гадюки, п’ять зубчастих листових черепах та 44 індонезійські гадюки.

Як зазначає BBC, сам факт ввезення тварин до Індії не є протизаконним, однак згідно із Законом про охорону дикої природи, забороняється імпорт певних видів – зокрема тих, що перебувають під загрозою зникнення або охороняються державою.

В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій фото 1
фото: митна служба міста Мумбаї/X

Окрім того, для законного ввезення диких тварин мандрівник зобов’язаний мати відповідні дозволи та ліцензії. У цьому випадку пасажир таких документів не мав, тож його було заарештовано.

В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій фото 2
фото: митна служба міста Мумбаї/X
В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій фото 3
фото: митна служба міста Мумбаї/X

Раніше ми писали, що на Одещині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом сексуального насильства над собакою. Інцидент набув розголосу після повідомлення зоозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини та зоозахисників.

За словами зоозахисниці Сніжани Бугрік, мешканець села Майори разом зі своїми спільниками неодноразово ґвалтували собак. За її словами, лише через дві доби після надходження повідомлення до правоохоронців вдалося домогтися офіційного вилучення собаки для збору доказів.

Нагадаємо, на Білоцерківщині, в селі Острійки Узинської територіальної громади надзвичайники врятували козеня, яке впало в закинуту криницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Тваринка перебувала на глибині та потребувала негайної допомоги.

За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали тваринку з криниці та передали його господарям.

Теги: тварини Індія

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