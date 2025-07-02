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«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
2 липня Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Особа з таким прізвищем, ім'я та по батькові та датою народження як і в очільника Московської церкви дійсно отримувала паспорт громадянина Росії

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій має дійсний російський паспорт. «Главком» перевірив це на сайті одного з офіційних сервісів РФ, який надає відповідну послугу.

З'ясувалося, що особа з таким прізвищем, ім'я та по батькові та датою народження як і в очільника Московської церкви дійсно отримувала паспорт громадянина Росії та має дійсний податковий номер («ИНН»). Російський сервіс надав «Главкому» відповідну виписку і зазначив, що вона є рівносильною паперовому документу з підписом посадової особи.

«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія фото 1

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

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Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій громадянство

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