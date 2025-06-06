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ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
За результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) у лідери вийшов Олександр Скомаров
фото: ti-ukraine.org

Нині Скомаров обіймає посаду заступника керівника Головного підрозділу детективів – керівник другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ

Батько керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова у 2024 році отримав російське громадянство. Про це свідчать дані його паспорта, які оприлюднив сайт «СтопКор».

Паспорт серії 3923 номер 631482 виданий у 2024 році громадянину РФ Віктору Скомарову та має статус «Действителен». Також в Єдиному реєстрі платників податків можна отримати інформацію про те, що Скомаров перебуває на обліку у ФПС РФ.

ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька? фото 1
фото: stopcor.org

Водночас в офіційній декларації Олександра Скомарова за 2024 рік зазначена спільна сумісна власність житловим будинком у Новоайдарі Луганської області. Нерухомістю він володіє спільно з матір'ю та батьком Скомаровим Віктором Дмитровичем.

Крім того, в українських реєстрах батько Скомарова фігурує як директор Новоайдарської районної насіннєвої інспекції.

Юридична особа зареєстрована на тимчасово окупованій території, а її телефонний номер змінено на номер з кодом «ЛНР» – 824591606.

ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька? фото 2
фото: stopcor.org

Про те, що паспорт оригінальний, свідчить ще один факт. Свого часу батько Скомарова очолював осередок партії «Наша Україна», який зареєстрував за місцем проживання, що нині зазначене в російському паспорті. 

ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька? фото 3
фото: stopcor.org

Видання направило запити, аби з'ясувати, чи повідомляв Скомаров роботодавця про батька, який проживає на окупованій території, чи перевірялась ця інформація під час проходження ним спеціальної перевірки. «СтопКору» звернувся з відповідними запитами до голови комісії з проведення конкурсу на обіймання посади в БЕБ та до секретаріату КМУ, НАБУ та СБУ. 

Олександр Скомаров з 2005 по 2008 роки навчався у Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Дідоренка, отримав з відзнакою диплом бакалавра за напрямом підготовки «Право». З 2008 по 2010 роки навчався в Національній академії прокуратури України, по закінченні якої отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

Нині Скомаров обіймає посаду заступника керівника Головного підрозділу детективів – керівник другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

У 2010 році Скомаров розпочав свою роботу в органах прокуратури Луганської області як стажист та згодом помічник прокурора. 2012-го обіймає посаду прокурора на Луганщині. На початку 2015 року вступив до аспірантури Національної академії прокуратури України, є кандидатом наук. У 2016-му пройшов конкурсний відбір на посаду детектива НАБУ. Обійняв посаду старшого детектива, згодом керівника відділу детективів, згодом заступника керівника підрозділу детективів та з 2021 року заступника керівника Головного підрозділу детективів.

Є детективом НАБУ в низці резонансних справ, зокрема у справі Розенблата, Приватбанку, нардепа Гунька тощо. 

Скомаров є кандидатом юридичних наук, подавався на низку конкурсів, зокрема директора НАБУ та керівника САП. 

Нагадаємо, за результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). З урахуванням практичного завдання до топ-10 кандидатів на посаду Директора БЕБ за кількістю набраних балів увійшли:

  • Скомаров Олександр – 215,35;
  • Яроменок Роман – 199,65;
  • Ситников Олександр – 193,3;
  • Пахомов Руслан – 191;
  • Цивінський Олександр – 185,65;
  • Даменцов Руслан – 183,7;
  • Ковчі Аттіла – 179,65;
  • Ворвуль Максим – 167,65;
  • Рачинський Руслан – 167;
  • Дубовик Віктор – 153,65.

Комісія з обрання Директора БЕБ також затвердила графік проведення співбесід із кандидатами. Співбесіди відбудуться 8,9 і 10 червня. 

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Теги: НАБУ паспорт громадянство Олександр Скомаров

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