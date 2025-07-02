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Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото)
За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Онуфрія
фото надане glavcom.ua

Дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП, де кажуть, що паспорта країни-терориста в Онуфрія немає

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій має російський паспорт. У мережі з'явилися відповідні фото. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Сьогодні за матеріалами СБУ президент України Володимир Зеленський призупинив Онуфрію українське громадянство. Як повідомляють джерела «Главкома», дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП, де кажуть, що паспорта країни-терориста в Ореста Березовського немає. Паспорт «действителен» – написано чітко і однозначно.

Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото) фото 1
Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото) фото 2

Як відомо, журналісти показали російський паспорт настоятеля УПЦ МП Онуфрія ще у квітні 2023 році.

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

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Теги: СБУ Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій

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