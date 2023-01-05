У тимчасово окупованих Мелітополі та Нижньогірську пролунали вибухи (відео)

В обох містах спрацювала система ППО

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вночі, 5 січня, пролунав гучний вибух. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

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За його словами у місті спрацювала ППО.

«Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО. Подробиці пізніше», – йдеться у повідомленні.

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Чи постраждав хтось унаслідок вибуху наразі невідомо.

Також місцеві пабліки повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Криму, в місті Нижньогірське. За попередніми даними там теж спрацювала ППО.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері, 4 січня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Також ввечері 4 січня вибухи пролунали і на Харківщині.