У тимчасово окупованих Мелітополі та Нижньогірську пролунали вибухи (відео)
В обох містах спрацювала система ППО
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вночі, 5 січня, пролунав гучний вибух. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.
За його словами у місті спрацювала ППО.
«Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО. Подробиці пізніше», – йдеться у повідомленні.
Чи постраждав хтось унаслідок вибуху наразі невідомо.
Також місцеві пабліки повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Криму, в місті Нижньогірське. За попередніми даними там теж спрацювала ППО.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері, 4 січня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
Також ввечері 4 січня вибухи пролунали і на Харківщині.
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