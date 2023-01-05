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5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 5 січня
фото ілюстративне

Сьогодні небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо

У четвер, 5 січня, відзначають Міжнародний розвантажувальний день та День, коли відкрили рентгенівські промені.

Відкриття рентгенівських променів

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Рентгенівські промені відкрив в 1895 році німець Вільгельм Рентген. Наприкінці 19 століття вчені займалися дослідженням газового розряду при малому тиску. При цьому в газорозрядній трубці створювалися потоки електронів, що рухаються з великою швидкістю. Дослідженням цих променів зайнявся і В. Рентген. Він зауважив, що якщо помістити поряд з газорозрядної трубкою фотопластинку, то вона буде засвічена, навіть якщо її загорнути в чорний папір. Продовжуючи ставити досліди, Рентген обернув газорозрядну трубку папером змоченим в розчині платиносінеродистого барію. Папір засвітився. Рентген був цікавий, і між папером і трубкою помістив свою руку, в надії, напевно, на те, що і вона почне світитися, але цього не сталося. Зате на екрані залишилися видно темні тіні кісток на тлі більш світлих обрисів кисті руки. Рентген припустив, що це якесь невідоме випромінювання, яке володіє дуже сильним проникаючим ефектом.

Своє відкриття він описав у рукописі «Про новий вигляд променів», яку відправив у Вюрцбургське фізико-медичне товариство. Відкриття рентгенівських променів потрясло весь світ. Фізики з захопленням прийняли відкриття Рентгена і назвали на його честь нові промені рентгенівськими. Сам Рентген спокійно поставився до свого відкриття.

Яке церковне свято

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

За релігійним календарем сьогодні 5 січня віряни вшановують пам’ять Феодула та святкують Федулів день. Він у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

У народі свято відоме під назвою Федул Зимовий і дата має свої особливі традиції та повір’я. Вірили, що 5 січня можна гадати про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистого.

У старовину цього дня велику увагу приділяли домашній тварині - худобі та птиці. Добрий господар виявляв щодо них особливу турботу — давав багато корму, наводив лад у хліві та пташнику.

Цього дня пекли печиво у формі овечок, корівок та птахів. Це робилося для того, щоб залучити добрих духів та вигнати злих. А щоб нечиста сила не залишила на випічці сліду, її одразу ж загортали у рушник. Так само чинили і з пісними коржиками, які також було заведено готувати у Федулів день. Щоправда, на відміну від печива, коржики не подавали до столу — їх несли в хлів, де частинами згодовували тваринам. Домашній птиці як частування діставалося добірне зерно.

Народні прикмети

  • Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
  • Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.
  • Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.
  • Кінь хропе – до сніжної бурі.
  • На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

Що не рекомендується робити:

  • Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.
  • Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
  • У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

Іменини

 5 січня, іменини відзначають Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

Теги: традиції свято

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