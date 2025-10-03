Головна Країна Політика
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, ворог напередодні опалювального сезону шукає способи завдати більше шкоди українцям

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав доповіді про захист обʼєктів, а також їх відновлення після наймасованішої атаки на газовидобувну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити», – каже він.

Глава держави наголосив, що на Чернігівщині після ударів дронами «непроста ситуація». «Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка – триває відновлення», – додав Зеленський.

Президент наголосив, що усі люди, які потребують підтримки, мають її отримати. «Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей», – каже український лідер.

Нагадаємо, російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною.

Як повідомлялося, глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по газовидобутку з початку війни. За словами міністра, Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. 

До слова, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

