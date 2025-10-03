Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
фото: smol-news.ru

США можуть передати Україні розвіддані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що може вплинути на перебіг війни

Вашингтон погодив надання Києву даних, які дозволять завдавати ударів по нафтових заводах, трубопроводах та електростанціях РФ. Цей крок зміцнює військову підтримку України на тлі застою у мирних переговорах і може суттєво вплинути на економічну базу Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

США можуть передати Україні розвіддані, що дозволять використовувати дальнобійні ракети для ураження енергетичної інфраструктури Росії, розташованої далеко від кордону.

«Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України», – зазначає оглядач видання Майкл Еванс.

«Путін залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина, щоб фінансувати війну з Україною. І рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху», – вважає Еванс.

За даними Wall Street Journal, США також звернулися до союзників з НАТО з проханням надати Україні аналогічну підтримку. Раніше Дональд Трамп закликав європейські країни повністю відмовитися від купівлі російської нафти, роблячи це умовою для запровадження жорсткіших санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про нібито удари Збройних сил України по Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). За висновком експертів Greenpeace, втрата електропостачання на станції сталася внаслідок навмисного саботажу Росії, а не військових дій України.

Аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності від 26 вересня 2025 року провела компанія McKenzie Intelligence Services (MIS) на замовлення Greenpeace. Він показав, що в районі лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська» немає жодних ознак обстрілів або вирв, ані нових, ані старих.

Читайте також:

Теги: Україна путін США енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про мир лише через силу та нове покоління українців
Мир прийде тоді, коли...
19 вересня, 10:40
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
10 вересня, 12:30
Дональд Трамп і Чарлі Кірк
США на порозі громадянської війни
11 вересня, 22:45
У Молдові пройшли парламентські вибори
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
29 вересня, 12:12
За словами президента, Україна поділилася деталями плану з партнерами
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
4 вересня, 18:01
Угорський міністр виділив кілька ключових пунктів, що, на його думку, спричинили погіршення відносин
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин
11 вересня, 15:46
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
11 вересня, 18:13
Глава МЗС Антоніо Таяні (ліворуч), премʼєрка Джорджа Мелоні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні (праворуч)
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
19 вересня, 06:45
Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати
«Шатдаун» у США. Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
1 жовтня, 07:02

Суспільство

Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua