Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні

США можуть передати Україні розвіддані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що може вплинути на перебіг війни

Вашингтон погодив надання Києву даних, які дозволять завдавати ударів по нафтових заводах, трубопроводах та електростанціях РФ. Цей крок зміцнює військову підтримку України на тлі застою у мирних переговорах і може суттєво вплинути на економічну базу Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

США можуть передати Україні розвіддані, що дозволять використовувати дальнобійні ракети для ураження енергетичної інфраструктури Росії, розташованої далеко від кордону.

«Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України», – зазначає оглядач видання Майкл Еванс.

«Путін залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина, щоб фінансувати війну з Україною. І рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху», – вважає Еванс.

За даними Wall Street Journal, США також звернулися до союзників з НАТО з проханням надати Україні аналогічну підтримку. Раніше Дональд Трамп закликав європейські країни повністю відмовитися від купівлі російської нафти, роблячи це умовою для запровадження жорсткіших санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про нібито удари Збройних сил України по Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). За висновком експертів Greenpeace, втрата електропостачання на станції сталася внаслідок навмисного саботажу Росії, а не військових дій України.

Аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності від 26 вересня 2025 року провела компанія McKenzie Intelligence Services (MIS) на замовлення Greenpeace. Він показав, що в районі лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська» немає жодних ознак обстрілів або вирв, ані нових, ані старих.