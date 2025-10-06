Головна Країна Події в Україні
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за весь час великої війни – Терехов

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за весь час великої війни – Терехов
Уночі 6 жовтня російські загарбники атакували Харків ударними дронами
фото: ДСНС Харківщини

Наразі у Харкові близько 3,5 тис. абонентів без електроенергії

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни. Про це він написав у Telegram, передає «Главком».

«За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», – йдеться у повідомленні.

Однак мер наголосив, що уночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, а наразі близько 3,5 тис. «Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами», – зазначив він.

«Так, є можливості міста, є ресурси «Обленерго», є потужності загальної енергосистеми країни - але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього», – додав Терехов.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Теги: Харків війна енергетика відключення

