Один з найбільших ударів по енергетиці. Свириденко розповіла, скільки часу займе відновлення

За словами премʼєрки, водопостачання в Києві та Кіровоградській області відновлять до кінця дня

Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв

Росія завдала один з найбільших сконцентрованих ударів проти обʼєктів енергетики. Внаслідок атаки є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Премʼєрка провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи. «Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення», – каже вона.

За словами глави уряду, у Києві та Кіровоградській області повністю буде відновлено водопостачання до кінця дня. Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають.

Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області – наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки. На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок. Також збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.