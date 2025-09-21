Несвоєчасні розрахунки на ринку електроенергії відлякують інвесторів та гальмують розвиток ВДЕ – Корф

Виробники ВДЕ не мають ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів через борги – Корф

Продовження практики несвоєчасних розрахунків веде до втрати довіри інвесторів і фактичного згортання нових проєктів в енергетиці. Про це заявив директор ТОВ НВП «Енерго-Плюс» Євген Корф.

За його словами, така ситуація є особливо критичною в умовах, коли відновлення енергосистеми потребує диверсифікації генерації та збільшення частки відновлюваних джерел.

«Скорочення обсягів інвестицій впливає на здатність України адаптуватися до нових викликів, зокрема до ризику дефіциту в пікові періоди. Крім того, відсутність виплат посилює соціальну напруженість: виробники не можуть гарантувати стабільну зайнятість і не мають ресурсів на відновлення пошкоджених об’єктів», – підкреслив він.

На макрорівні боргова криза, за словами Корфа, блокує трансформацію енергетики в напрямку децентралізації та «зеленої» економіки.

«Україна ризикує втратити шанс інтегрувати ВДЕ в майбутню модель енергобалансу та відповідати європейським стандартам», – сказав директор «Енерго-Плюс».

Серед ключових наслідків він виділив втрату інвесторів, скорочення потужностей, загрозу стабільності енергосистеми та підрив репутації держави. Водночас він зазначив, що погашення заборгованості перед виробниками стане прямим сигналом для інвесторів.

«Це відкриє шлях до нових вливань у сектор, адже більшість українських компаній уже довели готовність реінвестувати повернені кошти в розширення або модернізацію потужностей», – зазначив Корф.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн. На його думку, за таких умов борги населення (близько 10 млрд грн) є лише індикатором загальної хвороби ринку.