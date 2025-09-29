Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років
фото: depositphotos.com

Різке здешевлення електроенергії у вересні стало наслідком профіциту потужностей – Прокіп

У вересні цього року ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко знизилися, що стало несподіванкою для більшості учасників ринку. Причини цього пояснив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За словами експерта, ключовими чинниками падіння ціни стали поєднання кількох факторів: вихід з ремонтів атомних блоків, сезонне зниження попиту та зростання генерації з відновлюваних джерел.

«У серпні стався переломний момент, тому що в нас два енергоблоки атомні вийшли з ремонту, один пішов у ремонт, і в нас 1,6 ГВт додаткової потужності з'явилося. Це чітко видно по динаміці експорту-імпорту. У нас середини вересня починає різко рости експорт електроенергії, різко скорочується імпорт – це один чинник, який зумовив пропозицію. Другий чинник – це сезонне падіння попиту. Стає трошки холодніше, менше кондиціонерів, споживають вже менше, але генерація залишається на високому рівні передусім за рахунок високої продуктивності ще сонця», – наголосив Прокіп.

Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років.

«Минулого вересня, враховуючи те, що починаючи з 22 березня 2024 року наші теплові і гідроелектростанції були активно атаковані ворогом, у нас були серйозні дефіцити через руйнування електростанцій. У нас минулого вересня такої ситуації не було. І в принципі така ситуація була у всі роки з моменту повномасштабної війни», – нагадав експерт.

Водночас, за словами Прокіпа, трейдери недооцінили ризики, що профіцит електроенергії різко натисне на ціни.

«Ті, хто прив'язувалися до якогось іншого індексу, ті, хто не оцінювали того, що може статися така ситуація з профіцитом, ці гравці, звичайно, вони зазнали втрату. Але тут треба зразу зробити відсилку, що трейдинговий бізнес – це не є щоденно гарантований якийсь сталий прибуток. Можна виходити в плюси, а можна в один день серйозно впасти в мінус – такі особливості трейдингового бізнесу», – зазначив він.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що ситуація з цінами на ринку електроенергію у вересні засвідчила формування прозорого конкурентного середовища.

Читайте також:

Теги: бізнес енергетика електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» ініціює підвищення вантажних тарифів на 37%
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Сьогодні, 12:06
Антимонопольний комітет України ухвалив два рішення про антиконкурентні дії учасників публічних закупівель
Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах
26 вересня, 07:33
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
25 вересня, 12:21
Без фінансової допомоги з держбюджету «Укрзалізниця» продовжить занепадати – аналітика
Без фінансової допомоги з держбюджету «Укрзалізниця» продовжить занепадати – аналітика
18 вересня, 11:35
США пропонують мита в розмірі 50-100% проти ключових торгових партнерів РФ
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
12 вересня, 05:38
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
10 вересня, 11:44
Президент повідомив, що жорсткі активні дії тривають в прикордонні Сумщини
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
8 вересня, 19:46
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
США готові посилити тиск на Росію, але є умова
7 вересня, 16:58
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
2 вересня, 14:17

Економіка

Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося
Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua