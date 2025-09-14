Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт

Андріан Прокіп: Україна має адаптувати своє регулювання до європейських правил

Цінова лібералізація в енергетиці неминуча на шляху до ЄС – експерт про зміну граничних цін на світло Україна має адаптувати своє регулювання до європейських правил, аби стати повноцінною частиною європейського ринку, зокрема, скасувати граничні ціни на електроенергію. Про це заявив експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

«Ми об'єднали наші енергосистеми у 2022 році, так ми відключилися від російської та білоруської енергосистеми – це перший крок. І другий логічний крок – це об'єднання ринків. Коли ми станемо частиною європейського ринку. Для того, щоб стати частиною європейського ринку, потрібно мати такі саме регулювання, які є в Європі. Без цього нас туди не візьмуть», – наголосив експерт.

За його словами, один із ключових елементів адаптації – цінова лібералізація.

«Фактично, там є велика кількість заходів, які мають бути реалізованими і планується, що вони будуть реалізованими до 2027 року. Але це, зокрема, і передбачає і цінову лібералізацію і, зокрема, скасування прайс-кепів в тому вигляді, в якому вони в нас є з 2019 року. Цей процес, по суті, незворотній, тому що ми не можемо зупинитися на половині шляху», – підкреслив Прокіп.

Він зауважив, що після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку, де працює конкуренція.

«А конкуренція – це завжди добре з точки зору цін», – вважає експерт.

