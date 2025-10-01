Головна Країна Події в Україні
На Чернігівщині запроваджено відключення світла

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На Чернігівщині запроваджено відключення світла
Через пошкоджений енергообʼєкт лікарні, обʼєкти житлово-комунального господарства та заклади соціальної сфери переходять на генератори
Графіки відключення запроваджуються до моменту стабілізації ситуації зі світлом

У Чернігівській області запроваджено відключення світла через удар ворожий по енергообʼєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

За словами чиновника, енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення. Наразі запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації. Обленерго оприлюднило графік.

Як зазначив Чаус, лікарні, обʼєкти житлово-комунального господарства та заклади соціальної сфери переходять на генератори. «Запас пального є. Підсилюємо, де витрати великі. Транспорт по Чернігову – запускаємо більше автобусів. Слідкуйте за оголошеннями міської ради щодо змін руху», – каже він.

Підприємства залучають альтернативні джерела для роботи обладнання для постачання води: де потужностей не вистачить – буде підвезення питної води. Оператори мобільного звʼязку діють відповідно до алгоритмів, які напрацьовані для випадків відключень світла.

Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де відсутня електрика. «Ворог підступний. Ситуація як сьогодні – такий розвиток ми не виключали. Всі служби перейшли на формат роботи, який вже відпрацьований», – пояснив глава ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів.

Як повідомлялося, 30 вересня російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

